Anziano trovato morto in casa: accoltellato più volte

Giallo nel pomeriggio di oggi a Fuorigrotta. Un pensionato di 81 anni è stato trovato morto in casa, in una pozza di sangue. Sul volto e al collo ferite compatibili con coltellate. La vittima si chiamava Mario Palma, pensionato incensurato. L'81enne viveva da solo e non aveva figli. Nel suo appartamento di via Mario Gigante, sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Bagnoli, che hanno subito allertato il pm di turno alla Procura di Napoli. Sul posto è intervenuto il medico legale che, dopo un primo esame esterno del cadavere, ha riscontrato ferite compatibili con un'arma da taglio al volto e al collo.

Sul caso, la Procura ha aperto un'inchiesta e le indagini sono affidate ai carabinieri. L'allarme è scattato nel primo pomeriggio di oggi, quando alcuni vicini hanno visto macchie di sangue vicino alla porta. Non avendo avuto risposta, i vicini hanno avvisato il fratello di Mario Palma che, aprendo la porta, trovato l'81enne riverso a terra a pancia sotto in una pozza di sangue e ormai privo di vita. A quel punto sono subito stati avvisati i carabinieri, che ora stanno ascoltando possibili testimoni ed effettuando i primi rilievi del caso.