Tragedia a Ischia, muore noto ristoratore. Durante il Covid perse il figlio

Tragedia a Ischia nella collina di Campagnano. Nel pomeriggio di ieri, Giovan Giuseppe Trani, noto ristoratore isolano, è stato trovato senza vita, dopo essersi lasciato cadere nel vuoto.

L'ipotesi più accreditata è quella del gesto spontaneo, ma le autorità sono al lavoro per accertare la dinamica del decesso.

Trani aveva lavorato anche in hotel prestigiosi come il Regina Isabella e per anni è stato gestore del ristorante Il Torchio a Campagnano. Durante il Covid aveva perso il figlio.

Funerali venerdì alle ore 10,30 per la Chiesa Parrocchiale della Ss.Annunziata.