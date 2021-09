Trovato cadavere in un B&B di piazza dei Martiri: "Morto per cause naturali"

Non sono al momento note le generalità. Sul posto è subito giunta la polizia e sono in corso indagini

Macabra scoperta in un noto bed and breakfast di piazza dei Martiri. È stato ritrovato sul posto il corpo senza vita di un uomo.

Non sono al momento noti ulteriori particolari come le sue generalità. Il medico legale pare non abbia dubbi sul fatto che il decesso sia avvenuto per cause naturali.

Aggiornato alle 9.30