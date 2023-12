La città piange una figura storica: addio a "Gigino 'o barbiere"

Lutto a Casoria per la morte di una figura storica. La città, infatti, piange uno storico commerciante che con la sua arte ha curato il look di diverse generazioni. Parliamo di Luigi Ferrigno, storico barbiere che aveva il salone nei pressi dell'Asl di Casoria.

L'annuncio della sua morte è stato diffuso via social su un gruppo cittadino. "È venuto a mancare Luigi Ferrigno Conosciuto meglio come (Giggino o' barbier) Negozio storico di fronte alla ASL di Casoria Condoglianze alla famiglia tutta", ha scritto Giuseppe. Tanti i messaggi di condoglianze per la famiglia del noto barbiere..