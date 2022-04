Antonio muore a soli 40 anni improvvisamente: il quartiere in lutto per il pizzaiolo dal cuore d'oro

E' morto Antonio Vicedomini, 40enne che lavorava in una nota pizzeria dell'Arenaccia. Molto conosciuto, è deceduto per un malore improvviso.

"Ci sono delle notizie che non vorresti mai sentire. Eri una persona speciale hai fatto tanto per mio figlio..mi fermavi apposta x complimentarmi ed elogiarlo lo portavi a mare con te per fare si che in estate mio figlio andasse al mare..lo facevi fare il padrone ogni volta che mangiava nella tua pizzeria.. lo difendevi sempre quando qualcuno voleva fare l'arrogante con kui...sei speciale e rimarrai tale. Ciao Angelo, resterai sempre nel nostro cuore". E' il post di addio di Simona.