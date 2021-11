Lutto nel mondo della pallanuoto: addio ad Antonio Primicerio

Lutto nel mondo dello sport per la morte dell'ex pallanuotista Antonio Primicerio. Primicerio, che tra le altre ha indossato anche la calottina della Rari Nantes Napoli, era una figura molto importante anche per il Circolo Nautico Posillipo.

Questo il messaggio pubblicato dai posillipini sui social: "Ci ha lasciato mercoledì Antonio Primicerio, socio del nostro sodalizio e figura tanto cara alla pallanuoto, per aver gestito la Segreteria Sportiva per diversi anni, accompagnando da dirigente le formazioni giovanili. Ex pallanuotista della RN Napoli, da persona pura e passionale, ha vissuto sempre con il nostro sport nel cuore. Questa mattina, alle ore 11.00, gli abbiamo dato un ultimo saluto, presso la parrocchia di S. Maria della libera".