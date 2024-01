E' morto improvvisamente Antonio Molaro: sgomento a Radio Marte

Lutto nel mondo della Radio per l'improvvisa scomparsa di Antonio Molaro a causa di un malore che non gli ha lasciato scampo. Il 47enne tecnico del suono, residente a Somma Vesuviana, lascia moglie e figli.

A darne l'annuncio è Radio Marte emittente con la quale collaborava da anni.

"Sono ore molto difficili per tutto il gruppo di Radio Marte. Oggi è venuto a mancare improvvisamente il nostro tecnico ma soprattutto un amico, Antonio Molaro, per tutti Tony Molà. Siamo affranti per questo strappo così doloroso. Ci stringiamo attorno alla famiglia di Tony, sua moglie Sonia e ai suoi figli".

Il post commosso di Gianni Simioli della Radiazza: "A quante altre persone belle e così vicine vicine a me dovrò dire addio ? Ciao Tony. Ti devo tanto, tu sai perché".