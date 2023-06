Un malore ha ucciso l'avvocato Antonio Cardella: ha arbitrato anche in Serie A

Dolore a Torre del Greco per la prematura e improvvisa scomparsa di Antonio Cardella. L'avvocato Cardella viene ricordato anche per il suo ruolo di ex assessore e per essere stato arbitro in Serie A. Ad ucciderlo è stato un malore improvviso. Tanti i messaggi per lui sui social. "Un amico, prima ancora che un validissimo professionista. Una persona dotata di equilibrio, garbata, intelligente e sempre con il sorriso sulle labbra, compagno di tante battaglie. Resterai sempre nel mio cuore", scrive Augusta.

O, ancora, c'è il messaggio di Luciano: "Sono incredulo per la scomparsa improvvisa dell'avv. Antonio Cardella Mi hai mostrato subito lo svilimento e la durezza della pratica forense e di chi abbraccia la professione di avvocato, è il mio primo ricordo: in quello svilimento, tra quelle mie mille paure di non farcela, tu eri e sei il simbolo di chi cerca di costruire con le sue mani, dell'avvocato vincente, ambizioso, che ha cura di se stesso, della sua vocazione al lavoro, del suo voler crescere sempre, di chi sa riempire di orgoglio e fierezza le parole di un genitore e di chi vuole lasciare un esempio ai figli e alla collettività. Il tuo nome è parte della storia e della memoria di Torre del Greco. Riposa in pace".