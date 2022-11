Il quartiere piange Antonio "il barbiere": "Sei sempre stato un ragazzo umile e gentile"

Lutto a Secondigliano per la morte di Antonio Bianco. Antonio, 39 anni, lascia la moglie Raffaella. Il giovane era molto noto per la sua attività di barbiere. Appena lo notizia della sua scomparsa ha iniziato a circolare, sono stati tanti i messaggi per lui.

Sui social, ad esempio, Enzo scrive: "Mi hai Spezzato il Cuore Amico mio ...Eri uno dei ragazzi più buoni su questa terra e un gran lavoratore ....Sarai x Sempre nel mio cuore". O, ancora, c'è il messaggio di Lino: "Ci hai sconvolto Riposa in pace amico mio. Sei sempre stato un ragazzo pieno di bontà, un ragazzo umile e rispettoso verso tutti. Sentite condoglianze alla famiglia...Ciao amico mio Resterai sempre nei nostri cuori".

Grazia, invece, scrive: "Bravissimo ragazzo,ti conosco da tanti anni,amico di famiglia,il destino è stato crudele con te non meritavi questo,dovevi vivere insieme alla tua adorata moglie riposa in pace Antonio,nn dimenticherò le risate fatte nel negozio di angelo".