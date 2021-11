Original Marines, si è spento il fondatore Angelo Pera

Angelo Pera, fondatore del noto brand d'abbigliamento Original Marines, si è spento all'età di 75 anni. Dal 1983 ad oggi il brand - cui aveva dato vita con Luciano Cimmino attuale titolare di Carpisa e Yamamay - è diventato un gigante della moda per i più piccoli, con circa 500 negozi in Italia e 140 nel resto del mondo.

Il marchio, dal nome anglofono ma assolutamente partenopeo, nacque da un viaggio in Brasile insieme ad altri imprenditori campani. Lì si imbatterono in un'azienda che produceva t-shirt bianche, quelle originali indossate dai marines americani: ecco l'affare, ed il nome dell'azienda.

Tantissimi i messaggi di cordoglio, sui social, per la morte di Pera. "Ho avuto l'onore di essere stato un suo dipendente per circa quindici anni - ha scritto un suo - Ciò che maggiormente gli ho invidiato in tutto quel tempo ed anche oltre, è stata la sua straordinaria serietà. Addio Maestro di Vita e di Lavoro".