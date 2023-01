Lutto nel tifo azzurro. è morto "lo zio" delle Curve

Lutto nel tifo azzurro per la morte di Salvatore Ferrante. Salvatore, 62 anni, è stato ucciso da un brutto male contro il quale combatteva da tempo. Conosciuto da tutti come "Angelo 'o biondo", era uno storico membro del gruppo "Milano Azzurra 1984".

Da anni non viveva più a Napoli, ma la sua passione per i colori azzurri non è mai tramontata. Ha seguito la squadra in decine di trasferte e, quando possibile, tornava a Napoli per assistere ai match in programma a Fuorigrotta.

Salvatore era noto anche nel mondo Ultras partenopeo e tutti, affettuosamente, lo definivano "lo zio delle Curve". Tanti i messaggi per lui anche sui social. Gli amici lo ricordano come una persona gentile, sempre disponibile. Il suo unico rammarico, prima di morire, sarebbe stato quello di non vedere - ancora una volta - il Napoli Campione d'Italia.