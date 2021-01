Lutto nella Polizia Municipale: morto Andrea Pezone

Lutto a Casandrino per la morte dell'agente della Polizia Municipale Andrea Pezone. A darne notizia la sindaca Rosa Marrazzo: "L’Amministrazione Comunale si unisce al dolore che ha colpito la famiglia Pezone per la perdita del caro Andrea, agente di Polizia Municipale che ha onorato la divisa con onestà e senso del dovere per più di 25 anni.".

Sui social, inoltre, è stato pubblicato anche un ricordo dell'ex sindaco Sossio Chianese: "E’ venuto a mancare Andrea Pezone, Maresciallo della Polizia Municipale di Casandrino. Ho avuto modo di approfondirne la conoscenza nel periodo in cui sono stato sindaco ed ho potuto apprezzarne le doti morali e professionali. Ligio al dovere ha sempre fatto onore alla divisa che indossava. Addolorato per la sua scomparsa, intendo esprimere la mia vicinanza alla famiglia per l’immenso dolore che l’ha colpita. Che la terra ti sia lieve, caro Andrea".