Annuncia il suicidio sui social. La moglie: "Morto per colpa vostra"

Una tragedia sconvolge Afragola. Come riferisce l'agenzia Ansa attraverso il suo sito web, un uomo di 61 anni ha prima annunciato di togliersi la vita su Facebook e poi ha compiuto l'estremo gesto. E' stato ritrovato in un negozio senza vita da una collega che ha subito avvisato i carabinieri di Nola.

I militari hanno ascoltato parenti e amici ed è emerso il suo forte stato depressivo. Stato che l'uomo ha cercato anche di spiegare nel lungo post sui social. Una controversia con un locale nella sua zona di residenza ha avviato una battaglia legale. Il 61enne non è riuscito più a pagare l'avvocato perché sul lavoro lo stipendio arrivava costantemente in ritardo e non gli venivano pagate le ore in più.

La figlia, dopo il ritrovamento del cadavere, ha pubblicato anche lei un post con, in allegato, il messaggio con il quale il padre ha spiegato i motivi del gesto. "Mio padre si è tolto la vita, disperato - scrive - Si vergognasse chi deve, il resto invito ad aprire gli occhi che non è tutto oro ciò che luccica".

Anche la moglie ha commentato la tragedia che ha colpito la famiglia: "Mio marito è morto perché non ha avuto ness aiuto dalle autorità competenti. Rimarrà sulla coscienza. Ora, i miei figli non hanno un padre e io non ho più un marito. Vergognatevi".

La Redazione di NapoliToday è sempre restia a pubblicare notizie in merito a suicidi. Un gesto estremo è qualcosa di personale, nel quale non si dovrebbe mai entrare. Se in questo caso abbiamo deciso di pubblicare, pur omettendo i nomi e parte dei post social, è perché i familiari hanno denunciato l'accaduto pubblicamente. Alla famiglia le nostre più sentite condoglianze.