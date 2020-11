Monterusciello, tre decessi per Covid-19 in pochi giorni

Una donna di 74enne residente a Monterusciello (Pozzuoli) è deceduta ieri nell'ospedale di Pozzuoli, dove era stata trasportata da un'ambulanza in seguito a una crisi respiratoria. Secondo quanto riportato da Cronaca Flegrea, la donna è poi risultata positiva al tampone post mortem, che dunque ha confermato il contagio da Coronavirus. A Monterusciello sono dunque tre le vittime con il Covid-19 in pochi giorni. In precedenza erano decedute un 81enne e un 74enne, residenti nel quartiere.