Giovane ritrovato in strada senza vita: aperta un'inchiesta

Aperta un'inchiesta per la morte di Marco Caruso, ritrovato in strada senza vita all'alba di domenica scorsa, nel centro antico di Castellamare di Stabia. Come riporta Il Corrierino, la Procura di Torre Annunziata ha aperto un fascicolo sulla morte del 32enne e già nelle rpssime ore potrebbe disposrre l'autopsia.

Il corpo di Marco è stato ritrovato senza vita a Calata Gesù alle 4 di notte, ma sul suo corpo nessun segno di violenza. Per i medici giunti sul posto, allertati da alcuni residenti, la diagnosi è arresto cardiaco. I carabinieri della compagnia di Castellammare starebbero setacciando anche immagini della videosorveglianza per capire cosa sia successo al giovane.