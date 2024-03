Dramma a scuola, studentessa 14enne muore in classe davanti ai compagni

Tragedia a Giugliano nell'istituto superiore Marconi situato in via Spazzilli. Una studentessa di 14 anni (classe 2009) ha accusato un malore, poco dopo l'ingresso in classe alle 8.30 di questa mattina, perdendo la vita davanti agli occhi attoniti dei suoi compagni.

Immediati i soccorsi (a scuola era presente anche un defibrillatore) ma non c’è stato nulla da fare per salvarle la vita, nonostante i tentativi di rianimazione del 118. Sul posto i carabinieri della compagnia locale.

Le attività didattiche sono state sospese in segno di lutto nella scuola. Indagini sul decesso dovuto comunque a cause naturali, secondo i primi riscontri.

Il corpo è stato portato presso Medicina Legale dell’ospedale San Giuliano, su disposizione dell’autorità giudiziaria.