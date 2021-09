Covid, muore giovane mamma: era ricoverata al Policlinico di Napoli

La 28enne Palma Reale che aveva dato alla luce il quarto figlio - al Policlinico di Napoli - dopo aver scoperto di essere positiva al Covid-19, è morta. La ragazza, originaria del casertano, era ricoverata in ospedale a Napoli da una settimana.

La sua vicenda era stata portata alla ribalta dalla sorella che aveva denunciato come, dopo aver scoperto di essere positiva al Pronto soccorso dell’azienda ospedaliera Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta, dove si ere recata per chiedere una visita urgente per la gravidanza, era stata rispedita a casa proprio per il virus. Da allora la situazione è peggiorata in poco tempo.

La 28enne è stata ricoverata a Napoli, dove ha dato alla luce il suo quarto figlio ed è andata in coma. Non era vaccinata: stando a quanto appreso aveva preferito non sottoporsi al vaccino proprio per la gravidanza. Purtroppo però il virus è stato più forte di lei.

Questa mattina è arrivata la drammatica notizia del decesso. La notizia ha lasciato profondo sconforto tra le persone che conosceva.