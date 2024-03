Addio a Nonna Antonietta: ha cucito e regalato mascherine durante il Covid

Lutto a Giugliano per la morte di Antonietta Manna. Nonna Antonietta - per molti la "nonna d'Italia" - divenne famosa negli anni della pandemia per la sua grande generosità. Da sarta esperta, infatti, cuciva migliaia di mascherine da donare, proprio in un momento in cui c'era una carenza dei dispositivi di protezione. Mascherine - si parla di oltre 25mila pezzi - donati in tutta Italia.

La signora Antonietta lascia un grande vuoto in tutta la comunità giuglianese che in queste ore la piange. Aveva 95 anni. Sono tanti i messaggi per lei comparsi, in queste ore, anche sui social. "Apprendo con tristezza questa notizia e mi associo al vostro profondo dolore per la perdita della cara mamma, donna stupenda e amorevole . Che la terra le sia lieve", si legge in uno dei tanti commenti.