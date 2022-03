Lutto in città: addio a Maria "A' Wappon"

Lutto ad Acerra per la morte di Maria Panico. Maria, da tutti conosciuta come a' Wappon, si è spenta a 90 anni. La piangono i figli, le nuore, altri parenti e amici. Lutto nella comunità cittadina che in queste ore si stringe alla famiglia della donna, molto conosciuta nel comune in provincia di Napoli.

Oggi l'ultimo saluto a Maria. Il corteo funebre partirà dalla sua abitazione in via Calzolaio per poi proseguire verso il Duomo di Acerra per la celebrazione delle esequie.