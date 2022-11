Maria Angela uccisa da un malore improvviso: lascia tre figli

Lutto a Villaricca per la morte prematura di Maria Angela Mirante. La 51enne è stata colta da un malore improvviso che non le ha lasciato scampo. L'ultimo saluto si è tenuto questa mattina presso la chiesa San Francesco D’Assisi.

Tanti i messaggi per Maria Angela che lascia il marito e tre figli. Tra questi c'è quello di Tobia che scrive: "Ciao Maria Angela. Oggi le parole non hanno senso dinanzi a questo dolore atroce. Ma non vogliamo risparmiarci dinanzi alla tua anima bella. Tutti sappiamo chi sei stata nella vita di ognuno di noi.

Il sentimento di oggi è certamente la rabbia, anche nei confronti di Dio che ti ha sottratto a questa Vita terrena. Ma io a nome di tutti voglio dire: Grazie ai tuoi Genitori che ci hanno dato una donna esemplare come te nella Nostra Vita. Voglio dirti grazie a nome Dei tuoi figli. Antonio, Salvatore e Alessia”.