Grave lutto per Marco dei 99 Posse: "Grazie per tutto quello che mi hai dato"

Un grave lutto ha colpito Marco Messina componente del noto gruppo musicale dei 99 Posse. A diffondere la notizia, sui social, è stato lo stesso musicista. Messina, infatti, in un post saluta l'amata mamma.

"Ciao mammina, sei stata dolce come gli struffoli e tosta come il battipanni. Grazie per tutto quello che mi hai dato, ti porterò sempre con me", si legge. Tanti i commenti di chi, in queste ore, si stringe al dolore di Messina.