Lutto al Cardarelli, si è spenta un'infermiera in prima linea nella lotta al Covid

E' morta una stimata infermiera del Cardarelli, in prima linea dall'inizio della pandemia nella lotta al Covid, dopo due settimane di ricovero nel presidio ospedaliero più grande del Mezzogiorno.

Antonella Patrone, 57 anni, residente a Casoria, è stata stroncata dal virus che sta mietendo vittime nel personale sanitario. Non aveva patologie pregresse. Lascia un figlio di 19 anni.

Il ricordo dei colleghi: "Il Cardarelli in lutto. Antonella, la nostra cara collega infermiera, non ce l'ha fatta. Lascia il campo di battaglia per volare accanto al Signore nostro Dio".