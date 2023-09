Pompei, lutto per la scomparsa dell'archeologa Caterina Cicirelli

La Direzione generale Musei esprime profondo cordoglio per l'improvvisa scomparsa della dottoressa Caterina Cicirelli, funzionaria archeologa del Parco Archeologico di Pompei, studiosa specialista del territorio vesuviano, in particolare del villaggio di Longola sul Sarno e delle ville romane di Terzigno.

Appassionata del suo lavoro, si ricorda la sua importante collaborazione nella realizzazione del Grande Progetto Pompei, di cui è stata Responsabile di svariati interventi.

"Caterina per decenni si è occupata del territorio di Terzigno assicurandone non solo la tutela, ma promuovendo anche la conoscenza grazie a campagne di scavo e alla divulgazione dei risultati in pubblicazioni scientifiche e mostre, portando così un ulteriore, fondamentale tassello alla ricostruzione storica di quest’area", ricorda commosso il Direttore generale Musei, professor Massimo Osanna.