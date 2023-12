L'ospedale non ha più il pronto soccorso, bimba di 3 mesi muore: indagini in corso

Tre mesi, non è potuta entrare all'ospedale di Boscotrecase perché il nosocomio è – oramai da tre anni – privo di pronto soccorso. Una bambina, ha così, per cause ancora da accertare, perso la vita.

La tragedia è avvenuta il 23 dicembre. La piccola respirava male e i genitori avevano chiamato il 118 per portarla in ospedale. L'ambulanza però non arrivava e un giovane chef, vista la gravità della situazione, accompagna il papà e la piccola con la sua auto in ospedale. Arrivati a Boscoreale si rendono conto che la struttura ha il pronto soccorso chiuso.

Vengono dirottati in un altro ospedale, a Castellammare di Stabia, ma lì per la bambina è troppo tardi. Sarà ora una inchiesta della Procura di Torre Annunziata a far luce su quello che è successo. La bimba era affetta da bronchiolite: si dovrà, dunque, stabilire, se doveva essere ricoverata prima, se c'è stato un ritardo dei soccorsi. La salma sarà sottoposta ad autopsia

Il commento di Severino Nappi

Ne ha parlato il capogruppo della Lega in Consiglio regionale della Campania Severino Nappi. Il consigliere dell'opposizione sottolinea come “saranno le indagini della magistratura a fare piena luce sulla morte” della bimba, ma “resta comunque la gravità di una situazione intollerabile sul fronte della sanità che viene costantemente negata in Campania, e che fa emergere in tutta la sua drammaticità pure l’inesistenza di una adeguata rete pediatrica”.

“Al di là degli alibi e delle scuse che anche questa volta accamperanno i principali artefici dello sfacelo, frutto di una gestione totalmente fallimentare da parte di Palazzo Santa Lucia, è innegabile – conclude Nappi – che nella nostra regione si continua a morire per il mancato riconoscimento di un diritto fondamentale. È vergognoso. Ai genitori della piccola un forte abbraccio e massima vicinanza per una tragedia che accomuna tutti i campani”.