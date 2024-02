Antonella cade dal balcone e muore: lascia due figli e il marito

Lutto a Giugliano per la morte prematura di una giovane mamma. L'intera comunità cittadina piange Antonella D'Ausilio venuta amcnare a seguito di una grande tragedia. La 50enne, figlia del gestore di una nota concessionaria di auto, sarebbe morte dopo essere precipitata dal balcone della casa del figlio a Parete, dove abitava.

Inutile l'immediato arrivo dei soccorsi che hanno potuto solo costatarne il decesso. Indagini in corso per chiarire l'esatta dinamica dei fatti. La salma è stata trasferita all'ospedale di Aversa e nelle prossime ore potrebbe essere disposta l'autopsia. Intanto, la notizia ha subito fatto il giro della città e tanti sono i messaggi per lei, anche sui social.

"Quando persi mia mamma tu eri lì a casa mia presente più tu che certi parenti ti piangevi mia mamma come una sorella quando ho saputo la notizia non ci potevo pensare non ci credevo spero che adesso sei in pace con la tua anima riposa in pace dolce Antonella D'Ausilio Saluta la mia mamma e il mio papà", scrive ad esempio Giusy.