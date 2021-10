Lutto in una scuola del napoletano: addio alla maestra Angelina

Lutto a Marano per la morte di Angelina Velardi. La 60enne era molto conosciuta e amata in città dove insegnava presso l’istituto comprensivo "Amanzio-Ranucci-Alfieri". Un lutto che ha travolto, quindi, non solo l'intera città, ma anche l'intera comunità scolastica.

Proprio per questo, in occasione dei funerali, la dirigente dell'istituto, Antonella Guadagno, ha disposto la sospensione delle attività didattiche per i piccoli della scuola dell'infanzia. L'ultimo saluto alla maestra Angelina è fissato, invece, per domani: alle ore 11, presso la chiesa dell'Annunziata. Tanti i messaggi sui social che in queste ore sono stati pubblicati per ricordarla.