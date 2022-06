Lacrime e dolore per la morte di Ada: storica edicolante della città

Lutto a Qualiano per la morte di Ada La Pietra, storica edicolante, venuta a mancare a 80 anni. A dare l'annuncio della sua scomparsa è stata la pagina social "La Voce di Qualiano". Tanti i messaggi per la scomparsa di Ada anche sui social, tutti la ricordano come una persona perbene e sempre disponibile.

"Conoscevamo la Signora Ada. Per questo siamo ancora più tristi nel dare le condoglianze alla famiglia Battaglia, Stefania, Giovanni e Massimiliano (della storica cartoleria l'Incontro) per la grande e grave perdita della loro mamma. Qualiano ha perso una stella meravigliosa. Una persona buona e gentile come mai né abbiamo conosciute. Sempre disponibile. Con un grande cuore! Mai ti dimenticheremo. Che la terra ti sia lieve", scrivono gli amministratori della pagina social.