In auto di notte: denunciati sei minorenni dopo un inseguimento

La scoperta dei Carabinieri in via Secondigliano

I Carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli hanno denunciato un 17enne incensurato per resistenza a pubblico ufficiale e denunciato altri 5 minorenni, tutti di età tra i 16 e i 17 anni, per violazioni della normativa anti Covid.

I minorenni viaggiavano a bordo di un'auto a fari spenti in via Secondigliano, nell'area nord di Napoli. Nonostante l'alt, il conducente non si è fermato ed è stato inseguito per molti chilometri, per essere infine costretto a fermarsi solo per la presenza di un veicolo della raccolta rifiuti che gli impediva il passaggio.

A bordo dell'auto erano presenti altri 5 minorenni. Al conducente è stata contestata anche guida senza patente. Tutti sono stati affidati ai genitori.

Il comportamento sospetto del conducente (guidava lentamente a fari spenti), ha indotto i Carabinieri a pensare che si trattasse di ladri o rapinatori. Al termine del lungo inseguimento, quando ad armi spianate hanno intimato all'autista di uscire dalla vettura, il militari si sono trovati difronte, con enorme meraviglia, 4 ragazzi e 2 ragazze.

I genitori sono stati svegliati nel cuore della notte e sono stati costretti a recuperare i figli in caserma. I ragazzi che erano in auto hanno dichiarato di aver più volte chiesto all'amico di fermarsi e non fuggire.

L'auto era stata prestata al giovane da un amico maggiorenne, che a sua volta l'aveva noleggiata. Il conducente 17enne ha ammesso di aver fatto una "bravata".