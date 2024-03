Minaccia di morte l'ex compagna perché è geloso: 51enne finisce in manette

I Carabinieri di Gragnano hanno posto agli arresti domiciliari un 51enne di Casola di Napoli, accusato di atti persecutori, danneggiamento, furto e violazione di domicilio nei confronti della ex compagna. Le indagini hanno permesso di raccogliere gravi indizi di colpevolezza a carico dell'uomo, che dal dicembre 2023 e con una condotta protratta almeno fino alla fine del mese di febbraio 2024, per futili motivi di gelosia, avrebbe molestato l'ex compagna, percuotendola, ingiuriandola con epiteti denigratori ed umilianti, e inviandole continui messaggi sul cellulare.

Non accettava la fine della storia

L'indagato - spinto da una gelosia morbosa - avrebbe minacciato di morte la vittima, talvolta anche con l'uso di forbici puntate all'addome. La donna si è vista costretta a modificare le proprie abitudini di vita, a cambiare i propri orari e percorsi abituali e ad uscire di casa il meno possibile per timore di incontrarlo. L'uomo, stando agli inquirenti, non avrebbe accettato l'idea che la donna, nonostante avesse troncato la relazione, potesse intraprenderne altre, al punto tale che una sera, utilizzando le chiavi dell'abitazione della donna, vi si sarebbe introdotto per controllarla. Espletate le formalità di rito, l'uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione.