Non viene visitato e minaccia un medico del Cto

Un uomo di 34 anni è stato denunciato a Napoli per aver minacciato un medico nell'ospedale Cto in viale Colli Aminei. E successo ieri pomeriggio, quando i poliziotti del Commissariato Arenella sono intervenuti all'ospedale Cto per la segnalazione di un’aggressione nei confronti di personale sanitario. I poliziotti, giunti sul posto, sono stati avvicinati da un medico il quale ha raccontato che, poco prima, un paziente lo aveva insultato e minacciato poiché pretendeva di essere subito visitato.

Gli agenti hanno quindi bloccato l’uomo identificandolo per un 34enne di Napoli, sottoposto alla misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di Napoli, e lo hanno denunciato per violenza o minaccia a pubblico ufficiale, interruzione di pubblico servizio e violazione degli obblighi inerenti la misura cui è sottoposto.