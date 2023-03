Minaccia la ex con un coltello e poi prova ad abusare di lei: in manette

Avrebbe minacciato di morte la ex e avrebbe provato a costringerla ad avere un rapporto sessuale. I carabinieri di Torre del Greco, in provincia di Napoli, hanno arrestato un uomo di 57 anni. La donna, una 55enne, si era recata a casa dell'ex compagno per recuperare alcuni effetti personali.

Il 57enne dopo averla fatta entrare l'avrebbe minacciata di morte puntandole contro un coltello, l'avrebbe ferita al polso e, infine, avrebbe provato a costringerla a un rapporto sessuale. La donna però ha reagito urlando a squarciagola.

I militari, intervenuti grazie alla segnalazione dei genitori della donna che si sono preoccupati non vedendola rientrare, hanno arrestato l'uomo che ora si trova ai domiciliari.