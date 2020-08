Migrante accoltellato al petto: paura a Forcella

Potrebbe essere stato un vero e proprio agguato quello che è stato subito nella notte da un migrante a Forcella. Un 35enne di origini senegalesi è stato colpito con una coltellata al petto. Non è ancora chiara la dinamica del fatto e al momento c'è solo la ricostruzione del fatto data dalla vittima. L'uomo ha detto di essere stato avvicinato da due sconosciuti che l'hanno prima insultato e poi colpito senza motivo.

La vittima si è recata da sola al pronto soccorso dell'ospedale Pellegrini dove ha chiesto assistenza. Nonostante fosse insanguinato, fortunatamente il fendente non ha leso organi vitali e i medici sono stati in grado di suturare agevolmente la ferita. L'uomo è un richiedente asilo che risiede a via Torino. Sul luogo dell'agguato si sono recati i carabinieri del comando provinciale che hanno il compito di analizzare i fatti e cercare di capire il motivo del ferimento.