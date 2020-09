Coronavirus nella linea 1 della metropolitana: positivo un dipendente

Un agente di stazione della Linea 1 della metropolitana è risultato oggi positivo al Covid-19.

"La comunicazione è pervenuta ad Anm che ha tempestivamente attivato i protocolli interni individuando i colleghi che hanno lavorato a contatto con il soggetto positivo nei 14 giorni precedenti la data di esecuzione del tampone. Il dipendente ha operato nella stazione di Municipio. I protocolli aziendali, sia relativi al personale di front line sia relativi alla sanificazione delle postazioni di lavoro e delle zone di transito dei passeggeri, sono e sono stati correttamente rispettati. In particolare, le sanificazioni sono state eseguite, più volte al giorno, con continuità. I 15 dipendenti che hanno lavorato a contatto con l'agente risultato positivo domani, in due turni, e prima di riprendere servizio, saranno sottoposti a test sierologico. Anm ha anche avvertito le ditte esterne, tra cui quelle che si occupano di pulizia e di vigilanza, inviandogli i turni di presenza dell'addetto positivo per i controlli di loro competenza tra il personale". Spiega in una nota l'Anm.