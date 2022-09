"Abbiamo urgente necessità di contattarti. Clicca qui": il messaggio 'truffa' sui vaccini

"Molti cittadini tra cui anche alcuni utenti dell'Asl Napoli 3 Sud stanno ricevendo messaggi come questo. Sì tratta di comunicazioni false messe in rete da hacker. Pertanto si invitano tutti coloro che li ricevono a non cliccare sul link e in nessun caso fornire le risposte richieste in quanto potrebbero attivare una truffa". E' quanto denunciato nelle ultime ore dall'Asl Napoli 3 sud, che con un post sui propri profili ufficiali social ha voluto mettere in guardia i cittadini da falsi messaggi truffa su fantomatici appuntamenti da riprogrammare per effettuare il vaccino.

"In questa fase il servizio vaccinale Asl Napoli 3 Sud non contatta gli utenti già prenotati sulla piattaforma in quanto i vaccini sono disponibili ed ampiamente sufficienti a coprire le esigenze. Per ogni richiesta di chiarimenti tutti i cittadini possono contattare il servizio relazioni con il pubblico dell'Asl Napoli 3 Sud attraverso posta elettronica e numeri telefonici indicati sul sito aziendale www.aslnapoli3sud.it", ricorda l'azienda sanitaria locale napoletana.