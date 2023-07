Ubriaca, picchia la vicina e minaccia con un coltello i medici del 118

Ieri sera, alle 22 circa, l’equipaggio 118 Aeroporto è stato allertato dalla centrale operativa per “stato di ebrezza alcolica” a via Fellini a Scampia (codice giallo). Una volta sul posto, come riporta Nessuno Tocchi Ippocrate, la figlia riferisce al personale sanitario che la madre è molto aggressiva e che ha già malmenato la vicina.

Il medico approccia la paziente in modo calmo rilevando parametri vitali e somministrando terapia, ma improvvisamente la donna inizia ad urlare recriminando la presenza della sua psichiatra. Improvvisamente è senza motivo ,con un balzo, la paziente apre il cassetto della cucina ed afferra un coltello e lo punta verso i sanitari. Medico infermiere ed autista scappano dall’appartamento ed allertano le forze dell’ordine che dopo poco sono sul posto. La donna alla vista del TASER puntato da un agente, molla il coltello e segue il 118 alla volta dell’ospedale del Mare.

“Si parla sempre di meno di aggressioni al personale sanitario nonostante il fenomeno sia rimasto costante nel tempo. Lo stato preferisce costituirsi parte civile per una insegnante colpita da un alunno con una pistola a pallini……quelle che puntano verso noi sono pistole vere, coltelli veri. Senza nulla togliere agli insegnanti ai quali va tutto il nostro sostegno, ma noi rischiamo la pelle ogni giorno, e nel 2023 per ben 49 volte!”, ha commentato Manuel Ruggiero.