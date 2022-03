Bomba a Patriciello, la chiamata di Mattarella: "Vicinanza e solidarietà"

Dopo la visita di Giuseppe Conte, per Maurizio Patriciello è arrivata anche la telefonata di Sergio Mattarella. Il parroco di Caivano è stato vittima di un'intimidazione da parte di ingnoti ma con forti sospetti sulla malavita organizzata per il continuo lavoro contro la criminalità. Il Capo dello Stato ha telefonato a Patriciello durante il pomeriggio per esprimergli solidarietà e vicinanza Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, a quanto si apprende, ha telefonato questo pomeriggio a don Maurizio Patriciello per esprimergli solidarietà e vicinanza. Nella notte tra l'11 e il 12 marzo, una bomba carta è esplosa all'esterno della chiesa in cui opera il sacerdote.