Covid, Mastella: “Non possiamo pagare noi per i napoletani”

"La Campania per ora è gialla, ma le scene a cui ho assistito domenica a Napoli mi portano a dire che non possiamo pagare noi i danni di Napoli". Lo ha detto il sindaco di Benevento Clemente Mastella, intervenuto a "Un giorno da pecora" su Rai Radio 1. "La mia provincia, le province interne, anche Salerno e in parte Caserta non hanno nulla a che vedere con le vicende napoletane", ha aggiunto Mastella ricordando che "a Benevento siamo 98esimi per classificazione dei contagi e noi come ospedale di Benevento ospitiamo giustamente e doverosamente tanti cittadini di altre province, in modo particolare di Napoli. Ma non si possono vedere quelle scene del lungomare e dei vicoli affollati di Napoli".