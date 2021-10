Maschere di teschi sulle statue del centro: è mistero in città

Maschere di teschi sono state messe su diverse statue del centro di Napoli. La scoperta è stata fatta questa mattina e in tanti si stanno chiedendo chi le ha messe e per quale motivo. La maschera è di cartapesta, ha la forma di un teschio, una corona di foglie e sulla bocca ha una croce nera.

Ad essere colpite, come detto, sono state diverse statue cittadine, a partire da quelle dei Re di Napoli all'esterno di Palazzo Reale. Ma piazza del Plebiscito non è stata l'unica colpita da questo "raid" notturno. Segnalazioni arrivano, infatti, anche da piazza Bovia e via Caracciolo.

Questa "manifestazione", però, non è nuova. Episodi simili sono stati registrati anche in altre città italiane come Milano, Roma e Palermo. Resta il mistero sugli autori e, come detto, sul perché del gesto. Si tratta di un'opera d'arte? Di una forma di protesta? O di un atto vandalico?