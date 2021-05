Blocchi stradali nel centro di Napoli, malore per un manifestante: arriva l'ambulanza

A manifestare in 150

Corteo disoccupati non autorizzato, del "Movimento 7 Novembre", è in corso nel centro di Napoli. Partito da Piazza Borsa, con circa 150 manifestanti, si è fermato prima sotto la sede della "Adecco" per protestare contro l'uso dei contratti di lavoro interinale da parte dell'ASIA, al fine di sollecitare l'avvio di un tavolo interistituzionale con Governo ed Enti Locali.

Blocchi stradali in Piazza Municipio, Piazza Bovio e via Marina. Il corteo si è poi spostato verso la Prefettura. Un manifestante si è sentito male ed è stato necessario l'arrivo di un'ambulanza del 118 per soccorrerlo.