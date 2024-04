In catene a Napoli: "Liberate Ilaria Salis"

Catene ai polsi e alle caviglie, come quelle che legano Ilaria Salis durante le udienze, a terra uno striscione in cui si chiedeva libertà per lei e "per tuttə le antifascistə".

È la manifestazione che gli attivisti di Potere al Popolo e dell'Ex Opg 'Je so pazzo' hanno inscenato oggi. La richiesta è che l'insegnante di Monza detenuta in Ungheria da 13 mesi con l'accusa di aver aggredito due militanti di estrema destra a Budapest venga liberata.

''Quello di Ilaria Salis - dicono gli organizzatori della protesta - è un processo politico, ne sono prova le scarse garanzie di indipendenza della magistratura ungherese, il carattere abnorme delle pene richieste, sproporzionate rispetto all'entità dei fatti contestati e l'utilizzo della cintura e delle catene di contenimento nel corso del processo". "Di fronte a questo trattamento che lede la dignità di Ilaria Salis - denunciano - il ministro della giustizia Nordio e il Governo Meloni sono immobili. Potere al popolo sarà in piazza per chiedere che si usino tutti gli strumenti previsti dal diritto internazionale ed europeo, per riportare Ilaria a casa e sottrarla a una situazione in cui il suo diritto a un processo giusto è compromesso".