Manfredi: “Il governo ci ha promesso i soldi per Scampia”

"Noi abbiamo avuto dal governo delle garanzie pubbliche e personali che i fondi per Scampia arriveranno. I lavori sono cominciati con delle certezze". Lo ha detto il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi commentando la manifestazione degli abitanti di Scampia a Roma per la possibile cancellazione dai fondi Pnrr dei lavori per la costruzione dei nuovi edifici che sostitueranno le Vele.

"Ricordo - ha detto Manfredi - che l'intervento per Scampia vale 150 milioni di euro, di cui la metà dai fondi Pnrr e l'altra metà su altri fondi per periferie, che abbiamo sbloccato dopo il non utilizzo da più di 10 anni, ma anche dal Pon Metro e da altri fondi europei. Io ho avuto garanzie che qualora venga tolto il finanziamento del Pnrr, che non è avvenuto ancora perché la variazione del Pnrr non è stata ancora approvata, questi fondi necessari per i lavori a Scampia verranno coperti lo stesso. Noi andiamo avanti perché chiaramente non possiamo fermarci, i cantieri ci sono, si stanno aprendo e quindi lavoreremo in quella direzione".