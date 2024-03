Fiume di fango al Vomero: la pioggia allaga la zona nei pressi della voragine - VIDEO

Paura al Vomero dove un fiume di fango sta letteralmente attraversando diverse strade del quartiere. Le forti piogge di questa mattina stanno causando diversi allagamenti soprattutto nella zona di via Morghen e della voragine apertasi il 21 febbraio scorso. Investita dall'acqua anche via Solimena dove si registrano allagamenti in un palazzo vicino a quello della voragine..

Sul posto sono prontamente giunti la polizia locale, i vigili del fuoco, la protezione civile e i tecnici di Abc. La grossa massa di acqua e fango potrebbe essere stata causata dal cedimento di un pezzo della struttura fognaria.

Video da facebook di Marcello Framondi