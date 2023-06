Maltempo, grosso albero si abbatte sulle auto al Vomero

Poco dopo le 19 un grosso albero è caduto tagliando praticamente a metà via Saverio Altamura, al Vomero. Solo il caso ha voluto che in quel momento non transitassero pedoni o veicoli. Nessun ferito, da quanto risulta a NapoliToday, ma solo grande paura.

Come si vede dalle foto scattate da un nostro lettore che si trovava in zona, le radici sembrano inesistenti. La parte apicale dell'albero ha colpito alcune auto in sosta. Traffico bloccato in attesa che il tronco venga rimosso