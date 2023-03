Magnete in pescheria per ridurre i consumi di energia elettrica

Durante un controllo a una pescheria, in via Fratelli Rosselli a Qualiano, sarebbe emersa l'installazione di un magnete sul contatore elettrico. La piccola “modifica” avrebbe garantito una rilevazione falsata dei consumi, fino all’88% in meno rispetto a quanto erogato dalla società di fornitura.

In manette per furto di energia il gestore, un incensurato di Giugliano di 45 anni. Dalle verifiche effettuate il danno stimato ammonterebbe a circa 6mila euro. Il 45enne è ora ai domiciliari, in attesa di giudizio.