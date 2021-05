Un magnete sul contatore del bar: in manette il proprietario

I carabinieri della stazione di Grumo Nevano hanno arrestato per furto di energia elettrica un 45enne di Casandrino già noto alle forze dell’ordine. I militari dell’arma insieme a personale dell’Enel hanno ispezionato l’attività commerciale in via Paolo Borsellino di cui il 45enne è il titolare. Rinvenuto un potente magnete posto sul contatore elettrico.

Grazie a questo stratagemma il titolare del bar aveva ridotto i consumi di energia elettrica fino al 98% rispetto al dovuto. Un danno economico - dal 2012 ad oggi- di circa 40mila euro. Il magnete è stato sequestrato mentre l’arrestato è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa di giudizio.