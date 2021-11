Marianna perde la madre per Covid: "Era una donna sana. Tutto è iniziato da un banale mal di schiena"

La vita di Marianna Romano, giovane studentessa universitaria napoletana, è cambiata radicalmente a causa del Covid, che ha devastato la sua famiglia. "Ho perso mia mamma 7 mesi fa. Era una donna sana, ma ho trovato la forza di scrivere di lei", ci spiega. Un caso come tanti, purtroppo, da quando la pandemia è entrata a far parte delle nostre vite. Marianna ha però voluto traslare questo dolore in un libro, "MIMOSA, non sarà il Covid a dividerci", nel quale ripercorre le problematiche riscontrate durante il periodo di degenza ospedaliera della mamma e le ripercussioni sulla vita di una ragazza di soli 20 anni, colpita da un lutto così terribile.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'intervista a Marianna Romano

- Sua madre quando ha scoperto di essere positiva al Covid?

"L'8 marzo 2021. Per tale ragione ho chiamato Mimosa il libro. Quel giorno la mia vita è cambiata ed è scivolata in un baratro"

- Che sintomi avvertiva?

"Un mal di schiena che si supponeva fosse sciatica. Si è voluta sottoporre al tampone e dopo qualche giorno, acclarata la positività, è iniziato il calvario".

- Sua madre aveva patologie pregresse?

"Non aveva patologie, era completamente sana".

- Poi le sue condizioni si sono aggravate...

"Appena ha iniziato a non stare bene abbiamo chiamato le ambulanze. Utilizzo il plurale perchè erano quattro che abbiamo chiamato. Nessuno voleva portarla. In ospedale poi ci sono state problematiche non dovrebbero accadere e di cui parlo nel libro".

-Come è nata la decisione di dedicarle un libro?

"Ho trovato così la forza di raccontare a mia madre, scrivendo il libro, il momento più difficile della mia vita, da cui non riesco più a risalire".

-Come ha vissuto la grave perdita in una età così delicata?

"Aver perso mamma, per me significa aver perso tutto, a quest’età soprattutto. Sono arrabbiata per ciò che ci è successo, per ciò che abbiamo dovuto subire".

-Qual è il messaggio che intende veicolare?

"Il Covid c’è! Bisogna stare attenti, sono stanca di dover stare a guardare persone che ancora in strada camminano senza mascherina. Il Covid-19, per chi, ancora non se ne fosse reso conto, uccide! Ho deciso di dedicare un libro alla mia mamma perché lei mi ha sempre detto: “Per ciò che ho passato, durante la mia vita, si potrebbe scrivere un libro”, ed io gliel’ho scritto per davvero. Lo scopo è quello di mettere alla luce queste problematiche, di invitare le persone a ragionare, perché non ci si può permettere di commettere errori. Se vogliamo sconfiggere il Covid, bisogna anche usare la testa".