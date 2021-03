Litiga con il proprio inquilino: interviene la polizia e scopre 80 orologi

Personale del Reparto Volanti è stato inviato dalla Sala Operativa della Questura di Perugia, a seguito di segnalazione, in zona Monteluce, per una lite fra due persone. All'arrivo degli agenti solo uno dei due soggetti era presente, un uomo originario di Napoli di 41 anni che, impaurito ha raccontato agli agenti che la lite si era svolta con il proprio inquilino, un cittadino italiano classe 75. L'uomo, che al momento dell'arrivo della polizia si trovava ancora in strada, si è tranquillizzato solo dopo aver avuto la certezza che gli agenti lo avrebbero accompagnato presso la propria abitazione per prevenire altre liti ed eventuali colluttazioni fra i due.

Una volta entrati nell'appartamento gli agenti hanno notato sin da subito che l'abitazione si presentava in forte stato di abbandono e disordine. Durante il controllo gli agenti hanno trovato nella camera da letto dell'uomo, una borsa contenente oltre 80 orologi, anche di marche importanti nel mercato, ed alcuni utensili come varie tipologie di cacciaviti. Gli orologi, dei quali l'uomo è riuscito a dare solo versioni discordanti relative al possesso, risultavano tutti in buono stato ma, al momento, non funzionanti. Terminati tutti gli accertamenti il l'uomo veniva deferito all'Autorità Giudiziaria per il reato di ricettazione.