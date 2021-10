Linea 1, ancora disagi: due ore di stop alla tratta tra Dante e Garibaldi

Non danno tregua all'utenza i problemi lungo la Linea 1 della metropolitana di Napoli. Dopo la difficilissima giornata di ieri, con il tragico episodio di un 38enne investito da un treno alla stazione Quattro Giornate e il conseguente stop alla circolazione per più di due ore, disagi e disservizi non sono mancati neanche oggi.

A funestare la giornata dei pendolari nessuno stop dovuto all'entrata in vigore del Green pass obbligatorio sul luogo di lavoro, come pure era inizialmente stato ipotizzato, ma semplici (e non meglio specificati) "problemi tecnici".

"Metro Linea 1: per problemi tecnici, dalle ore 14:30 la circolazione è limitata alla tratta parziale Piscinola-Dante", è stato lo stringato messaggio pubblicato da Anm sui social. Un guasto peraltro avvenuto il giorno dopo un intervento di manutenzione straordinaria - già fissato prima della tragedia di Quattro Giornate - che aveva comportato una chiusura anticipata del servizio, poco dopo le 20.

Il servizio è ripreso completamente circa due ore dopo l'annuncio di Anm, intorno cioè alle 16.15.