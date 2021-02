Danni per la mareggiata a via Partenope: iniziati i lavori

Sono iniziati questa mattina i lavori per il ripristino del parapetto di via Partenope danneggiato dalla mareggiata del 28 dicembre scorso. L’assessore ai lavori pubblici Alessandra Clemente, accompagnata dagli Uffici Comunali e dalla Direzione dei Lavori, ha visitato l’area di cantiere con la ditta esecutrice dei lavori che ha allestito l’area ed iniziato le lavorazioni. La violenza della mareggiata ha fortemente danneggiato la base del parapetto, il cosiddetto muro parabolico, scalzando il rivestimento in pietra vesuviana ed erodendo il terrapieno sottostante il marciapiede. Un danno ingente e importante, non visibile dalla strada. La ditta esecutrice dei lavori sta ora recuperando i materiali, di elevato pregio, divelti dalla mareggiata e trasportati dalla violenza del mare sulla scogliera e in acqua per essere lavorati e di nuovo reimpiegati per il ripristino del rivestimento del muro e del parapetto.

I lavori continueranno per i prossimi due mesi e prevedono il restauro del muro parabolico, il ripristino del parapetto, la demolizione del marciapiede, il riempimento della cavità scavata dalla mareggiata, il rifacimento del marciapiede e degli arredi. L’intervento è stato previsto con la delibera di Giunta Comunale dello scorso 12 febbraio per circa 230 mila euro. Nella mattinata l’Assessore Clemente si è recata anche a via Ulderico Masoni dove sono iniziati i lavori per il rifacimento della strada, in continuazione dell’intervento già ultimato. I lavori, iniziati in corrispondenza di via Santa Maria ai Monti, prevedono la sostituzione della pavimentazione in cubetti di pietra con una più moderna e funzionale in conglomerato bituminoso. I lavori dureranno complessivamente due mesi. Successivamente si è svolto anche un altro sopralluogo degli assessori Clemente e Gaudini al cantiere di piazza Carlo III. I lavori, molto complessi per l’elevata interazione con il traffico veicolare, prevedono il rifacimento della pavimentazione in cubetti di pietra.