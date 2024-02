Galleria Principe, al via i lavori: sgomberati 30 clochard dall'ingresso di via Pessina

Questa mattina sono iniziati i lavori alla Galleria Principe di Napoli, un restauro che si prevede duri due anni e che renderà fruibili tutti gli spazi interni ed esterni della struttura. Contestualmente, sono stati allontanati i numerosi clochard che si trovavano in zona.

Manfredi commenta il via ai lavori sottolineando come si tratti di "un luogo importante per la città", in quanto "zona di cerniera tra l'area dei musei e la zona centrale". "Abbiamo – ha proseguito il primo cittadino napoletano - un investimento importante per una riqualificazione complessiva e per un nuovo modello di gestione degli spazi".

Lo sgomero dei senza fissa dimora

Erano circa 30 i senza fissa dimora installati in zona e sgomberati dalla polizia municipale, coadiuvata da Asìa e Napoli Servizi. Occupavano l'ingresso di via Pessina oltre le transenne che lo chiudevano al pubblico. Non è stato specificato da Palazzo San Giacomo se siano stati o meno condotti in strutture di supporto.